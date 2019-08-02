البث المباشر لقناة العراقية الرياضية الناقلة لـ مبارة العراق وفلسطين اليوم الجمعة

يلتقي اليوم الجمعة كل من الفريق العراقي والفلسطيني على ملعب كربلاء في العراق وذلك لاقامة مباراة ببطولة غرب اسيا 2019 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة .

كما وتم تقسيم منتخب غرب آسيا الى مجموعتين، المجموعة الاولى و تقام مبارياتها على استاد كربلاء الدولي و تضم العراق ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا، بينما المجموعة الثانية، تقام مبارياتها في مدينة اربيل شمالي البلاد وتضم الاردن والكويت والبحرين والسعودية، و قد عادت البطولة من جديد بعد غياب استمر عدة سنوات.

تقام بطولة اتحاد غرب آسيا على أراضي العراق بمدينتي كربلاء وأربيل ، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لهذه البطولة مكافأة " 100 ألف دولار لصاحب المركز الأول" ، "و50 ألف دولار للوصيف" ، وأقيمت هذه البطولة آخر مرة عام 2014 بتتويج منتخب قطر بها بتحقيق الأنتصار على الأردن في المباراة التي جمعتهم بالنهائي وفاز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ .

مواعيد بث المباراه اليوم لكل من الفريق الفلسطيني والعراقي كالتالي:

الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرةالساعة

الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق و وقطر السعودية والكويت.

الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

كما وستكون المباراة على الهواء مباشرة على قناة العراقية الرياضية كما تذاع على قناة الأردن الرياضية، و قناة الكويت الرياضية، كما تذاع أيضا على قناة سوريا دراما أو القناة الفضائية السورية، و جميع هذه القنوات مفتوحة .