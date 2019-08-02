مباراة العراق وفلسطين اليوم مباشر يوتيوب

يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره اليمني اليوم الجمعة ، في مباراة الجولة الاولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات 2019 - لعبة العراق وفلسطين اليوم، نتابع معكم اليوم عبر توقيت مباراة العراق وفلسطين في بطولة غرب اسيا 2019،

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر، الساعة، كما وتذاع مباراة العراق وفلسطين مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة العراق الرياضية

ومن الجدير ذكره، ان من يقود المنتخب العراقي هو المدير الفني االسلوفيني كاتانيتش، والذي أكد خلال المؤتمر الصحفي أن كل مباريات البطولة ستكون قوية وصعبة، هذا وستكون البطولة خير إعداد للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

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