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تردد قناة العراقية الرياضية hd على النايل سات الناقلة لـ مباراة فلسطين والعراق الان

  • فلسطين اليوم
  • 19:02 - 02 اغسطس 2019
تردد قناة العراقية الرياضية hd على النايل سات تردد قناة العراقية الرياضية hd على النايل سات
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ان قناة العراقية الرياضية من القنوات الحديثة التي تعمل على بث كل ما هو جديد من مباريات عربية، كما تعمل على تقديم العديد من البرامج الهامة التي تهم الرياضية، وهي من القنوات العراقية التي تبث أون لاين من العراق وباقى الدول، وتعتبر إحدى قنوات شبكة الإعلام العراقي، التابعة للحكومة العراقية التي تخصصت في الشأن الرياضي العراقي والعربي والعالمي .

وتعد قناة الرياضة العراقية من القنوات التي تأسست عام 2005 وابتدأ بثها الأرضي في بغداد وكربلاء ، ثم انطلقت في  البث عبر الفضائيات على القمر الصناعي النايل سات، وكما تبث ترددها عبر الأقمار الصناعية بالمجان وبدون تشفير على مدار الساعة لتوصيل خدماتها لأكبر قاعدة جماهيرية في العراق والوطن العربي كافة، وبهذا جعلت لها قاعدة جماهيرية كبيرة في العراق والوطن العربي، كما تتابع و تحلل كل جديد في عالم الرياضة وكرة القدم وتقديم استوديو تحليلي لكل مباراة من دوري النخبة يتم نقلها مباشرة نقل مباريات المنتخبات العراقية المشاركة في البطولات الخارجية وتقوم بإعداد تقارير يومية ترفد بها النشرات الإخبارية والبرامج .

 
القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ
النايل سات 12562 افقي "H" 27500 5/6
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