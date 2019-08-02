دعم الصحفيين: اصابة 3 صحفيين بغزة والقدس باعتداءات الاحتلال

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين أثناء عملهم وتغطيتهم الميدانية، وذلك بعد اصابة ثلاثة صحفيين بالرصاص والاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال في غزة والقدس المحتلة.

وقد أدان رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري بشدة اعتداء جنود الاحتلال على الصحفي إياد حمد مصور وكالة الاسوشيتد برس، في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، حيث اعتدى عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي مما أدى لإصابته بكسور في رجله .

كما استنكر المصري بشدة اطلاق النار على الصحفيين الفلسطينيين اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019 اثناء تغطيتهم لمسيرات العودة في قطاع غزة مما أدى إلى اصابة اثنين منهم .

وبين رئيس لجنة دعم الصحفيين أن جنود الاحتلال استهدفوا بشكل متعمد الصحفي أسامة الكحلوت برصاصة في قدمه اليسرى شرق مخيم البريج، بعد لحظات من تلقيه اتصال من قبل المخابرات الاسرائيلية تحذره من استمرار التصوير والتغطية لمسيرات العودة .

في حين اصيب الصحفي حاتم عمر المصور في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في كلتا قدميه برصاص مطاطي من قبل جنود الاحتلال اثناء تغطيته لمسيرات العودة في مدينة خانيونس ووصفت جراحه بالمتوسطة .

وأكد المصري ان استمرار استهداف الصحفيين يؤكد على النية المبيتة لدى جنود الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية التي تقوم بتغطية مسيرات العودة بهف منعهم من التغطية، موضحا أنه منذ بداية مسيرات العودة اصيب نحو 353 صحفيا بالرصاص وقنابل الغاز بشكل مباشر .

وطالب المصري بتوفير الحماية للصحفيين والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المستمرة بحقهم في غزة والضفة والقدس المحتلة .