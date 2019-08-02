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تردد قناة مرح الجديد على قمر النايل سات 2019 HD

  • فلسطين اليوم
  • 18:39 - 02 اغسطس 2019
تردد قناة مرح الجديد على قمر النايل سات 2019 تردد قناة مرح الجديد على قمر النايل سات 2019
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ننشر لكم  قناة مرح السورية قناة خاصة للأطفالHD تبث برامجها من دمشق العاصمة , تبث برامج تثقيفية وتعليمية للأطفال الى جانب تقديم برامج التسلية.

تعمل إدارة قناة مرح للاطفال على جذب المشاهد من خلال انتقاء المحتوى الجذاب للأطفال لتنمية مداركهم , حتى أصبحت من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي  لعام 2019.

من خلال هذا التقرير نتعرف سويا على أخر تحديث لتردد قناة مرح السورية اتش دي HD على نايل سات 2019 وفق القيم الجديدة للتغيير الحادث في ترددها .

  • تردد قناة مرح تى فى Mara7 TV هو 12053
  • imageMara7 TV
  • التردد: 12053 V
  • الاقمار: Nilesat 201
  • الحزمة: 18
  • الموقع المدارى: 7
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