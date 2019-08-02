تردد قناة مرح الجديد على قمر النايل سات 2019 HD

ننشر لكم قناة مرح السورية قناة خاصة للأطفالHD تبث برامجها من دمشق العاصمة , تبث برامج تثقيفية وتعليمية للأطفال الى جانب تقديم برامج التسلية.

تعمل إدارة قناة مرح للاطفال على جذب المشاهد من خلال انتقاء المحتوى الجذاب للأطفال لتنمية مداركهم , حتى أصبحت من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي لعام 2019.

من خلال هذا التقرير نتعرف سويا على أخر تحديث لتردد قناة مرح السورية اتش دي HD على نايل سات 2019 وفق القيم الجديدة للتغيير الحادث في ترددها .