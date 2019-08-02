مشاهدة مباراة سوريا ولبنان اليوم بطولة كأس غرب آسيا 2019 يوتيوب

يستعد الفريقا السوري واللبناني اليوم الجمعة 2 اغسطس لمباراة بطولة غرب اسيا 2019 وذلك تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

كما وستقام المباراة على ملعب كربلاء العراقي ، وبالنسبة للمباريات الناقلة للمباراة فلم تتحدد القنوات حتى هذه اللحظة، ولكن سيبث التلفزيون العراقي جميع المباريات، وبخصوص تشكيلة المنتخب السوري لم يتم الإفصاح عنها بعد.

انطلقت مباريات بطولة غرب آسيا 2019، ضمن النسخة التاسعة لها يوم 30 تموز 2019 حتى 14 أغسطس من الشهر المقبل على أرض العراق، وقد بدأت البطولة بافتتاح منتخب العراق ولبنان بعد القرعة التي أجريت في بغداد، على أن يخوض الفرق كافة مبارايت البطولة مُوزعين على ملعب كربلاء الدولي بالنسبة للمجموعة الأولى، وملعب فرانسو حريري الأوليمبي للمجموعة الثانية.

لمشاهدة مباراة سوريا ولبنان اليوم بطولة كأس غرب آسيا 2019 من خلال الرابط التالي: جاري تجهيز الرابط