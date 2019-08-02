موعد مباراة فلسطين والعراق والقنوات الناقلة اتحاد غرب أسيا 2019 -1440

يلتقي اليوم الجمعة كل من الفريق العراقي والفلسطيني على ملعب كربلاء في العراق وذلك لاقامة مباراة ببطولة غرب اسيا 2019 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة .
كما وتم تقسيم منتخب غرب آسيا الى مجموعتين، المجموعة الاولى و تقام مبارياتها على استاد كربلاء الدولي و تضم العراق ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا، بينما المجموعة الثانية، تقام مبارياتها في مدينة اربيل شمالي البلاد وتضم الاردن والكويت والبحرين والسعودية، و قد عادت البطولة من جديد بعد غياب استمر عدة سنوات.
تقام بطولة اتحاد غرب آسيا على أراضي العراق بمدينتي كربلاء وأربيل ، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لهذه البطولة مكافأة " 100 ألف دولار لصاحب المركز الأول" ، "و50 ألف دولار للوصيف" ، وأقيمت هذه البطولة آخر مرة عام 2014 بتتويج منتخب قطر بها بتحقيق الأنتصار على الأردن في المباراة التي جمعتهم بالنهائي وفاز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ .
مواعيد بث المباراه اليوم لكل من الفريق الفلسطيني والعراقي كالتالي:
- الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرةالساعة
- الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق و وقطر السعودية والكويت.
- الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت إنجلترا.
- الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب
- الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.
- الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.
- الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات.
- الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
كما وستكون المباراة على الهواء مباشرة على قناة العراقية الرياضية كما تذاع على قناة الأردن الرياضية، و قناة الكويت الرياضية، كما تذاع أيضا على قناة سوريا دراما أو القناة الفضائية السورية، و جميع هذه القنوات مفتوحة .