موعد مباراة سوريا ولبنان اتحاد غرب آسيا

يستعد المنتخب السوري اليوم الجمعة للمباراة ضد المنتخب اللبناني، وذلك في تمام الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش، والساعة العاشرة والنصف بتوقيت سوريا ولبنان والسعودية، وسيكون الموعد في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وفي نفس السياق، ستقام المباراة على ملعب كربلاء العراقي وذلك بعد مباراة فلسطين والعراق اليوم، وبالنسبة للمباريات الناقلة للمباراة فلم تتحدد القنوات حتى هذه اللحظة، ولكن سيبث التلفزيون العراقي جميع المباريات، وبخصوص تشكيلة المنتخب السوري لم يتم الإفصاح عنها بعد.

كما وانطلقت مباريات بطولة غرب آسيا 2019، ضمن النسخة التاسعة لها يوم 30 تموز 2019 حتى 14 أغسطس من الشهر المقبل على أرض العراق، وقد بدأت البطولة بافتتاح منتخب العراق ولبنان بعد القرعة التي أجريت في بغداد، على أن يخوض الفرق كافة مبارايت البطولة مُوزعين على ملعب كربلاء الدولي بالنسبة للمجموعة الأولى، وملعب فرانسو حريري الأوليمبي للمجموعة الثانية.

وأشارت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب آسيا، أن الأساس الذي تُقام عليه البطولة، هو أن الفريقين الحاصلين على المركز الأول من كل مجموعة سوف يخوضا المباراة النهائية بشكل مباشر على ستاد كربلاء، على أن يتم استكمال المسيرة التعاونية بين كل من الشركة العامة للسكك الحديد العراقية ووزارة الشباب والرياضة لنقل المشجعين.