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المتظاهرون يتوافدون لمخيمات العودة للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:34 - 02 اغسطس 2019
مسيرات العودة الضفة لن تُهود بل سنحميها بدمائنا ‫(38928904)‬ ‫‬.JPG مسيرات العودة الضفة لن تُهود بل سنحميها بدمائنا ‫(38928904)‬ ‫‬.JPG
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بدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوافد لمخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 69 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بعنوان "مجزرة وادي الحمص"، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن المواطنين بدأوا بالتوافد في الحافلات والسيارات والدراجات النارية للمخيمات الخمسة، وسط تأهب من قبل جنود الاحتلال الذين ينتشرون بكثافة على طول السياج الفاصل.

وأوضح، أن جنود الاحتلال يطلقون القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي صوب المتظاهرين الذين يبعدون مسافات بعيدة عن السياج الفاصل.

وكان جيش الاحتلال، قد هدد بان الجنود سيواصلون استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ، وخاصة للذين يقتربون من السياج الفاصل.

يتبع ...

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