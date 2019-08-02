لاعب هولندي على رادار ريال مدريد بدلاً من بوجبا

ظهر اسم جديد في قائمة "المطلوبين" بنادي ريال مدريد الإسباني، وهذه المرة من الدوري الهولندي، وذلك لتعزيز خط الوسط "المتزعزع".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الدولي هولندي دوني فان دي بيك أصبح على رادار النادي "الملكي"، في حالة فشل صفقة الفرنسي بول بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يقوم بخطوة "حقيقية" للتعاقد مع نجم أياكس أمستردام، الذي تألق الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يكون السعر اللاعب 60 مليون يورو، ووافق جميع أعضاء الإدارة على التعاقد معه، إلا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي لا يزال متعلقا بفكرة التعاقد مع بوغبا، وفق ما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

ويستطيع فان دي بيك اللعب في خط الوسط كأساسي أو كلاعب منتصف أو كوسط متقدم، مما يتيح خيارات ممتازة في خط الوسط "المتذبذب".

وعانى ريال مدريد كثيرا من تراجع مستوى نجوم خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، الذين فقدوا بريقهم المعهود الموسم الماضي.