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مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر "يلاشوت" اليوم الجمعة إتحاد غرب آسيا 2019

  • فلسطين اليوم
  • 15:39 - 02 اغسطس 2019
مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر "يلاشوت" اليوم الجمعة 2/8/2019 مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر "يلاشوت" اليوم الجمعة 2/8/2019
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 مباراة سوريا ولبنان خلال ساعات سيلتقى فريقي سوريا ولبنان ضمن الجولة الثانية من بطولة إتحاد غرب آسيا 2019، بينما يأمل نظيره اللبناني في تحقيق إنتصار بعد الهزيمة الأولية أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب العراقي، فهل ينجح منتخب لبنان في التعويض، ام سيكون لدي نظيره السوري البداية المثلي والفوز بثلاث نقاط هامة.

تنطلق المواجهة بين فريقي سوريا ولبنان في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، علي قناة العراقية الرياضية، وأيضا علي قناة الأردنية الرياضية.

 سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة سوريا ولبنان مباشر في لقاء اليوم الجمعة 2 / أغسطس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

جاري تجهيز الرابط .......

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