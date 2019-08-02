مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر "يلاشوت" اليوم الجمعة إتحاد غرب آسيا 2019

مباراة سوريا ولبنان خلال ساعات سيلتقى فريقي سوريا ولبنان ضمن الجولة الثانية من بطولة إتحاد غرب آسيا 2019، بينما يأمل نظيره اللبناني في تحقيق إنتصار بعد الهزيمة الأولية أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب العراقي، فهل ينجح منتخب لبنان في التعويض، ام سيكون لدي نظيره السوري البداية المثلي والفوز بثلاث نقاط هامة.

تنطلق المواجهة بين فريقي سوريا ولبنان في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، علي قناة العراقية الرياضية، وأيضا علي قناة الأردنية الرياضية.

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة سوريا ولبنان مباشر في لقاء اليوم الجمعة 2 / أغسطس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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