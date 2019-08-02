قوات الاحتلال تحذر المتظاهرين من الاقتراب من السياج الفاصل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قررت إطلاق النار على المتظاهرين بزعم اقترابهم من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

ووفقاً لموقع مفزاك العبري، فإن جنود الاحتلال سيطلقون النار على كل متظاهرٍ يقترب من السياج بالرصاص الحي مباشرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي والرصاص المطاطي والقنابلة الغازية المسيلة للدموع كل يوم جمعة على المتظاهرين، في الوقت الذي لم يشكل فيه المتظاهرون خطراً عليهم.

واستشهد مئات الشبان وأصيب الآلاف منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار مارس من العام الفائت.