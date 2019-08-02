موعد السوبر الاوروبي

هذا العام لأول مرة فى تاريخ البطولة، حيث يلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي منتصف الشهر المقبل فى تركيا.



وفريق ليفربول هو أخر فريق إنجليزي فاز بكأس السوبر، وخاض المباراة بعد فوز تاريخي على ميلان وذلك فى نهائي نسخة عام 2005 فى إسطنبول.



ومن المقرر أن تقام نسخة 2019 من كأس السوبر بين ليفربول وتشيلسي يوم الأربعاء 14 أغسطس وستبدأ المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية الـ 9 مساء بتوقيت مصر.



يقع هذا الحدث الكروى العام بعد 5 أيام من المباراة الافتتاحية لـ ليفربول فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد نورويتش وثلاثة أيام من المباراة الأولى لفريق تشيلسي أيضا في الموسم الجديد ضد مانشستر يونايتد.



سيتم استضافة المباراة هذا العام فى ملعب فودافون بارك فى اسطنبول العاصمة التركية والذى يستوعب 38000 مشجعا وهو ملعب فريق بشكتاش منذ عام 2015 هذه أول مرة يقام فيها كأس السوبر الأوروبي فى تركيا وثالث نهائي قاري فى نفس البلد حيث أقيم نهائى دورى أبطال أوروبا لعام 2005 على ستاد أتاتورك الأوليمبي ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي لعام 2009.



وتنقل قناة beIN SPORTS HD المباراة مباشرة .