google بحث... كيفية البحث في Google

هو محرك بحث مصمم من قبل شركة جوجل، وهو الأكثر استخداماً في الويب .

يُمكنك البدء مع بحث بسيط مثل أين يقع أقرب مطار؟ . ويُمكنك دائمًا إضافة بعض الكلمات الوصفية إذا لزم الأمر.

إذا كنت تبحث عن مكان أو منتج في موقع محدد، فيمكنك إضافة الموقع. على سبيل المثال، مخبز مدينة نصر .

النصيحة 2: البحث باستخدام الصوت

هل مللت من الكتابة؟ للبحث باستخدام الصوت، يمكنك قول "Ok Google" أو اختيار رمز الميكروفون . مزيد من المعلومات حول كيفية البحث بصوتك.

النصيحة 3: اختيار الكلمات بعناية

إذا كنت بصدد تحديد الكلمات التي تضعها في مربع البحث، فجرّب اختيار الكلمات التي يُحتمل أن تظهر على الموقع الذي تبحث عنه. فعلى سبيل المثال، بدلاً من إدخال رأسي تؤلمني ، أدخل صداع ، نظرًا لأنها الكلمة المستعملة في المواقع الطبية.

النصيحة 4: لا تقلق بشأن الأمور الصغيرة

التدقيق الإملائي. يستخدم المدقق الإملائي في Google التهجئة الأكثر شيوعًا لكلمة معينة تلقائيًا، سواء استخدمت التهجئة الصحيحة أم لا.

يستخدم المدقق الإملائي في Google التهجئة الأكثر شيوعًا لكلمة معينة تلقائيًا، سواء استخدمت التهجئة الصحيحة أم لا. الأحرف الكبيرة. فالبحث عن New York Times هو نفسه البحث عن new york times .

النصيحة 5: العثور على إجابات سريعة

بالنسبة إلى الكثير من عمليات البحث، سيتولى Google أداء المطلوب ويعرض الإجابة عن سؤالك في نتائج البحث. ولا تتوفر بعض الميزات، مثل معلومات حول الفِرق الرياضية، في جميع المناطق.