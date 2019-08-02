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اسعار كحك العيد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:26 - 02 اغسطس 2019
اسعار كحك العيد 2019 اسعار كحك العيد 2019
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حلويات العيد 2019 اقترب عيد الاضحي المبارك ومن أشهر طقوس العيد هو كحك العيد وتختلف الأسعار من عام للآخر باختلاف سعر الخامات.

و أيضاً أسعار البيتيفور والبسكوت وغيرهم وسوف نتعرف على أسعار كحك العيد 2019 في هذا المقال .

  • كحك البندق : 210 جنية مصري
  • كحك فستق: 252 جنية مصري
  • كحك ملبن : 115 جنية مصري
  • منين ساده: 85 جنية مصري
  • منين عجوه: 70 جنية مصري
  • كحك جوز : 200  جنية مصري
  • كحك سادة : 130 جنية مصري
  • كحك عجمية : 147 جنية مصري
  • كحك عجوة : 115 جنية مصري

أسعار كحك العيد من حلواني لابوار:

  • كحك سادة : الكيلو 110 جنية النصف كيلو 55 جنية
  • كحك ملبن :  الكيلو 110 جنية النصف كيلو 55 جنية
  • كحك عجمية : الكيلو 110 جنية النصف كيلو 55 جنية
  • كحك عين جمل : الكيلو 80 النصف كيلو 160
  • كحك فستق : الكيلو 85 النصف كيلو 170
  • بيتي فور ممتاز :  الكيلو 60 النصف كيلو 120 جنية
  • بيتي فور مكسرات : الكيلو 75 النصف كيلو 150
  • بسكويت ساده: الكيلو 50 النصف كيلو 95 جنية
  • بسكويت برتقال: الكيلو 50 النصف كيلو 95 جنية

أسعار كحك العِيد من حلواني إيتوال:

  • كحك ساده نصف كيلو: 50 جنية مصري
  • كحك سادة كيلو: 100 جنية مصري
  • كحك رش مكسرات نصف  كيلو: 75 جنية مصري
  • كحك رش مكسرات كيلو: 150 جنية مصري
  • كحك عجوه نصف كيلو: 50 جنية مصري
  • كحك عجوه كيلو: 100 جنية مصري
  • كحك عين جمل نصف  كيلو: 70 جنية مصري
  • كحك عين جمل كيلو: 140 جنية مصري
  • كحك ملبن نصف كيلو: 50 جنية مصري
  • كحك ملبن كيلو: 100 جنية مصري
  • كحك عجمية نصف كيلو: 55 جنية مصري
  • كحك عجمية كيلو :110 جنية مصري

أسعار كحك العِيد من بسكو مصر:

  • كحك عرفة بالفستق 100 جنية مصري
  • كحك عرفه عين جمل 90 جنية مصري
  • كحك عرفة عجمية   عين جمل 90 جنية مصري
  • كحك عرفه ساده 80 جنية مصري
  • كحك ملبن 80 جنية مصري
  • كحك عجمية 80 جنية مصري
  • كحك عجوه 80 جنية مصري

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