اسعار كحك العيد 2019

حلويات العيد 2019 اقترب عيد الاضحي المبارك ومن أشهر طقوس العيد هو كحك العيد وتختلف الأسعار من عام للآخر باختلاف سعر الخامات.
و أيضاً أسعار البيتيفور والبسكوت وغيرهم وسوف نتعرف على أسعار كحك العيد 2019 في هذا المقال .
- كحك البندق : 210 جنية مصري
- كحك فستق: 252 جنية مصري
- كحك ملبن : 115 جنية مصري
- منين ساده: 85 جنية مصري
- منين عجوه: 70 جنية مصري
- كحك جوز : 200 جنية مصري
- كحك سادة : 130 جنية مصري
- كحك عجمية : 147 جنية مصري
- كحك عجوة : 115 جنية مصري
أسعار كحك العيد من حلواني لابوار:
- كحك سادة : الكيلو 110 جنية النصف كيلو 55 جنية
- كحك ملبن : الكيلو 110 جنية النصف كيلو 55 جنية
- كحك عجمية : الكيلو 110 جنية النصف كيلو 55 جنية
- كحك عين جمل : الكيلو 80 النصف كيلو 160
- كحك فستق : الكيلو 85 النصف كيلو 170
- بيتي فور ممتاز : الكيلو 60 النصف كيلو 120 جنية
- بيتي فور مكسرات : الكيلو 75 النصف كيلو 150
- بسكويت ساده: الكيلو 50 النصف كيلو 95 جنية
- بسكويت برتقال: الكيلو 50 النصف كيلو 95 جنية
أسعار كحك العِيد من حلواني إيتوال:
- كحك ساده نصف كيلو: 50 جنية مصري
- كحك سادة كيلو: 100 جنية مصري
- كحك رش مكسرات نصف كيلو: 75 جنية مصري
- كحك رش مكسرات كيلو: 150 جنية مصري
- كحك عجوه نصف كيلو: 50 جنية مصري
- كحك عجوه كيلو: 100 جنية مصري
- كحك عين جمل نصف كيلو: 70 جنية مصري
- كحك عين جمل كيلو: 140 جنية مصري
- كحك ملبن نصف كيلو: 50 جنية مصري
- كحك ملبن كيلو: 100 جنية مصري
- كحك عجمية نصف كيلو: 55 جنية مصري
- كحك عجمية كيلو :110 جنية مصري
أسعار كحك العِيد من بسكو مصر:
- كحك عرفة بالفستق 100 جنية مصري
- كحك عرفه عين جمل 90 جنية مصري
- كحك عرفة عجمية عين جمل 90 جنية مصري
- كحك عرفه ساده 80 جنية مصري
- كحك ملبن 80 جنية مصري
- كحك عجمية 80 جنية مصري
- كحك عجوه 80 جنية مصري