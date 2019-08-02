جيش الاحتلال يتزود بمنظومة "جوارد- رج" الخاصة بإبطال العبوات عن بعد

ذكرت صحيفة يديعوت العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشتري من شركة "نتلاين" الاسرائيلية للصناعات العسكرية منظومة -C-Guard RJ الخاصة بإبطال مفعول العبوات الناسفة الجانبية بشكل اوتوماتيكي دون تفجيرها .

وذكرت الصحيفة ان المنظومة تُحملُ على ظهر الجندي، ويتم استخدامها في قوافل الرؤساء والشخصيات المهمة وتقوم المنظومة بإبطال العبوات الجانبية التي تعمل من خلال السيطرة عليها عن بعد.

وذكرت الصحيفة أن المنظومة ستوزع على الوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن الشركة باعت المنظومة لعدة جهات دولية من بينها الجيش الاسباني، إذ باعت الشركة الاسرائيلية المنظومة للجيش الاسباني بقيمة 60 مليون يورو.

وتزن منظومة التي توضع على ظهر الجندي 20 كيلو، وتعمل لوقت طويل ببطارية شحن وتقوم بتمشيط الطرق التي يسلكها الجنود، ويمكنها ابطال مفعول عبوات تبعد عشرات أو حتى مئات الامتار وتقوم المنظومة بإعطاء اشارات "الكترو مغناطيسة" تنذر بوجود عبوات مزروعة، بعد تردد الإشارات يعطي الجندي حاملها التعليمات لأفراد القوة للتوقف حالاً، وتقوم بوقف عمل العبوة من خلال التشويش عليها.