بعد السماح بقيادة السيارة.. السعودية تسمح للنساء السعوديات السفر دون "محرم"

ذكرت مصادر صحفية أن الحكومة السعودية تتجه لإعلان تعديلات في نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، وكذلك نظام العمل، بشكل يتيح للمرأة استخراج جواز سفرها والسفر دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر، يأتي ذلك بعد عام على سريان قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة.



وذكرت المصادر إلى أنه جاء ضمن التعديلات في نظام وثائق السفر، إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».



وأبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية، تعديل يفيد بأن «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، بدلا من بند قديم كان نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة». وتضمنت التعديلات المادة 91 في نظام الأحوال المدنية لتصبح: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر».



وعززت التعديلات حضور المرأة، إذ جرى تعديل المادة الثالثة لتصبح بالنص: المواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.