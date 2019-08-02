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أكاديمي سعودي يتطاول على قداسة المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:32 - 02 اغسطس 2019
كساب العتيبي كساب العتيبي
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أثار أكاديمي سعودي الجدل مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيها أنه لا قداسة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال كساب العتيبي عبر صفحته الشخصية في موقع توتير "لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى السعودية، ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أما القُدس، فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا".

وأضاف: “لا يخدعوكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب”.

وأثار منشور العتيبي غضب المسلمين الذي اعتبروا أن تلك التصريحات بمثابة تطاول على العقيدة الإسلامية كون أن المسجد الأقصى جزء من العقيدة.

 

 

 

 

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