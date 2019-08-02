بومبيو يرسل تهديداً شديد اللهجة لطهران

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة، "أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن عقوباتها ضد طهران، وستستمر في تطبيق العقوبات حتى استجابتها للشروط الامريكية".

جاء تصريحات بومبيو خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرق آسيا وقوى عالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد في اكثر من تصريح على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، موضحاً أن العقوبات الموقعة على طهران قد تستمر لأعوام.

وانسحبت الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وأعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة ضد طهران، وهددت أنها ستواصل عقوباتها وصولاً لجعل صادراتها من النفط الخام إلى صفر.