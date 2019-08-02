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الطقس: أجواء حارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:54 - 02 اغسطس 2019
اجواء شديدة الحرارة اجواء شديدة الحرارة
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة حارا نسبيا الى حار حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الارصاد الجوية أن الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

أما يوم غد السبت، فيكون الجو حارا الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

يوم الاحد المقبل الأحد يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

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