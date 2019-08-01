شروط وموعد ورابط المساعدة المقطوعة لشهر ذو الحجة 1440

توفر السعودية ما يعرف بالمساعدة المقطوعة وهي عبارة عن مبلغ من المال لمساعدة الأسر السعودية الفقيرة والمحتاجة، ويبحث السعوديون بشغف عن تلك المنحة التي تعتبر مهمة للكثير منهم في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية، إذ تساءل سعوديون كثير عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي توفرها المملكة لشهر ذو الحجة 1440.

مصادر مطلعة عير سير المساعدة المقطوعة التي توفرها المملكة لشهر ذو الحجة 1440 ذكرت أنه لم يجد جديد، ولم يتم تحديد موعد بشان الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو الحجة 1440.

وتخض المساعدة المقطوعة لعدة معايير دقيقة، فعند الانتهاء من عمليات فحص الباحث الاجتماعي، والاستعلام ومعرفة مدى أحقية الأشخاص في حصولهم على المساعدات المقطوعة بعد الدراسات عن طريق دخولهم على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية واستخدام رقم الطلب الخاص بهذا الشخص أو رقم السجل المدني للتاكد من أي أحقية الشخص المتقدم للمساعدة.

اليكم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة:

أن يكون الشخص المتقدم قد بلغ من العمر الـ 35 عاماً. أن يكون مر عام على الأقل بين حصوله على المساعدة المقطوعة والتقديم في الوقت الحالي. أن يكون الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب المعاشات. الحد الاعلى للمساعدة المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي فقط لا غير. تحدد القيمة الخاصة بالمساعدة المقطوعة وفقا للدخل الشهري الخاص بالأسرة وعدد الأفراد الموجودين بها ويتم التحقق من ذلك من خلال البيانات التي يقدمها الباحث للجهات المعنية.

وللاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة ذو الحجة 1440

ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها هذا الشهر (ذي الحجة) من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الانترنت وعنوانه mlsd.gov.sa ، وهو الرابط المباشر للاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

عند الدخول لموقع الوزارة ما عليك سوى ان تختار ايقونة خدمات الوزارة، ومن ثم دليل الخدمات، والضغط على ايقونة التنمية الاجتماعية، وبعدها اختار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والضغط على ايقونة بدء الخدمة، وقم بعد ذلك بإدخال اسم المستخدم بإدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق، ومن ثم الضغط على زر عرض، لتظهر لكم النتائج في الحال.

الرابط المباشر لفحص المساعدة المقطوعة لشهر ذي الحجة 1440 (اضغط هنا)