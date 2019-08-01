الشهيد أبو صلاح.. هكذا احتفت به "فلسطين"!

احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالعملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد هاني أبو صلاح، والتي أدت لإصابة ضابط وجنديين قرب السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر العبرية أن الشهيد "أبو صلاح" تمكن من اجتياز السياج الفاصل، وأطلق النار نحو الجنود الإسرائيليين، ما ادى لإصابة (قائد فصيل) وجنديين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الشهيد كان يحمل سلاح كلاشنكوف وقنابل يدوية، وكان يلبس اللباس العسكري، واستخدم قنبلة واحدة على الأقل.

والشهيد هاني هو شقيق الشهيد المقعد فادي أبو صلاح الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في الرابع عشر من أيار/مايو 2018، الامر الذي زاد من احتفاء مواقع التواصل الاجتماعي بالشهيد "أبو صلاح" وعائلته التي تقدم الغالي والنفيس.

الكاتب والمحلل السياسي فهمي شراب كتب على صفحته في فيس بوك "السبيل الوحيد هو قوتنا ومقاومتنا، ورأس مالنا شبابنا اصحاب الاخلاق العظيمة الذين تربوا على قيم ومبادئ وعهود الامجاد الإسلامية، رحم الله البطل الشهيد هاني ابو صلاح، منفذ عملية خان يونس فجر هذا اليوم، والذي فاجأ الاحتلال وقوات النخبة التي يتفاخر بها الاحتلال، حيث أصاب ضابطا كبيرا وجنديين، رحم الله البطل لقد داس بأقدامه على كل تهديدات الاحتلال وضرب سمعة الفصول الأربعة، هذا هو الرد الفعلي البليغ، ولا قيمة لكل بيانات الشجب الفلسطينية العربية الرسمية على جرائم الاحتلال".

وغرَّد امير حسين السطري على صفحته في تويتر "منفذ عملية خانيونس البطولية فجر اليوم هاني أبو صلاح، بك تفخر فلسطين بك ترجع القدس، لا بشجب ولا باستنكارات ولا بمفاوضات، تقبلك الله شهيدا يا هاني، كنت رجل في زمن قل فيه الرجال، كنت شوكة في حلق وحدة جولاني، كنت قاهرا لجيشهم المهزوم، واخيرا ستلتقي بأخيك الشهيد المقعد".

وغرَّت سميرة أبو شعر على حسابها في تويتر "هاني أبو صلاح : تربى بالمساجدِ؛ عاش على أنغام الجهادِ ووقع البنادق؛ والرباطِ بالخنادقِ؛ أيقنَ أن الدنيا دانية والجهادُ هو أسماها؛ بل هو ذروةُ سنامِ الإسلام ..وها هو اليوم يصل بعد أن أثخنَ فيهم الجراح ؛ لا في سبيلِ فلسطين وحدها؛ بل في سبيل ِ أمة الإسلام

وكتب يحيى حلس على صفحته في موقع تويتر "في اليوم الذي تفاخر فيه العدو الصهيوني أن قواته مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية إلى غزة.. خرج لهم مقاتلٌ #فلسطيني وحيدًا بسلاحه مهاجمًا قوة كاملة، فأصاب ثلاثة منهم.. فرتقى شهيداً في ميدان الجهاد".

أما خالد العمدة فكتب على صفحته في موقع تويتر "صباحنا اليوم مختلف.. صباح الشهادة والبطولة. .. الشهيد هاني أبو صلاح منفد عملية شرق خان يونس الليلة حيث تزنر بسلاحه وقنابله وخاض اشتباكاً مسلحاً مع جنود الاحتلال ومرغ انفهم في تراب قبل ان يرتقي شهيداً".

وغرَّد باسل الحجار على موقع تويتر كاتباً: فلسطين الاحتلال أنهى تدريباته أمس على حدود غزة، وأعلن جاهزيته لأي معركة، فخرج لهم هاني ليختبر جاهزيتهم، اشتبك مع جيش الاحتلال لمدة ساعتين، أصاب ٣ جنود برصاصه المبارك، فقصف طائرات الاحتلال برج مراقبة قريب من المقاوم، فاستشهد، المجد للبندقية، والمجد للمقاومين.

منفذ عملية خانيونس البطولية فجر اليوم هاني ابو صلاح

بك تفخر فلسطين بك ترجع القدس

لا بشجب ولا باستنكارات ولا بمفاوضات

تقبلك الله شهيدا يا هاني

كنت رجل في زمن قل فيه الرجال

كنت شوكة في حلق وحدة جولاني

كنت قاهرا لجيشهم المهزوم

واخيرا ستلتقي بأخيك الشهيد المقعد #هاني_شهيد — امير حسين السطري (@mJ2RwpbbkZkipkD) ١ أغسطس ٢٠١٩

آخر ما كتبه الشهيد #هاني_أبو_صلاح منفذ #اشتباك_خانيونس الذي أسفر عن إصابة ضابط إسرائيلي وجنديين آخرين. pic.twitter.com/y5Mo5x6QPG — أميرة فؤاد #غزة (@Ameera_Nahhal) ١ أغسطس ٢٠١٩