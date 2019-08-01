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اتحاد المعلمين في رام الله يطالب بتأجيل افتتاح العام الدراسي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:26 - 01 اغسطس 2019
التعليم التعليم
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طالب الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اليوم الخميس، وزارة التربية والتعليم بتأجيل افتتاح العام الدراسي إلى بداية شهر أيلول المقبل.

وأوضح الاتحاد في منشور على صفحته على "فيس بوك" انهم تم بحث تأجيل العام الدراسي الى بداية شهر أيلول (أي بعد نزول الراتب )، وتقليص الدوام الى اربع ايام ووضع خطة مشتركة لتنفيذ ذلك، وإلغاء الدورات والأنشطة والفعاليات ايام السبت، وتأجيل الاقساط المدرسية لجميع أبناء الموظفين الحكوميين.

وأشار الاتحاد إلى أنَّه سيجتمع الاسبوع القادم مع رئيس الوزراء للبحث في نسبة صرف الراتب للمعلمين وقضية الجامعات والبنوك والزامها بتنفيذ القرارات المختلفة وسيتم بحث باقي الامور مع الحكومة كل فيما يخصه.

 

 

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