اخر موعد لحلاقة الشعر للمضحي

يقوم الكثير من المضحين إتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوقف عن الأخذ من الشعر والأظافر حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "من راى منكم هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظافره حتي يضحي "، حيث يتوقف الأخذ من الشعر والأظافر لحين الإنتهاء من ذبح الأضحية الخاصة بنا وهنا سنتعرف على متى اخر موعد لقص الشعر والاظافر للمضحي 1440 .

كوننا في الامتار الأخيرة من شهر ذو القعدة ومع دخول الأول من ذي الحجة يجب أن نتوقف عن الأخذ من الشعر والاظافر عملاً بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

في الأول من ذو الحجة وهو الذي يصادف الأول من أغسطس آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي فمع دخول هذا اليوم يجب عدم الأخذ ولهذا من يرغب في أخذ الشعر والأظافر أن يكون يوم 31 يوليو هو آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي.