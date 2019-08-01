رسائل تهنئة بعيد الاضحى المبارك جديده

يبحث الكثير من المواطنين وذلك مع اقتراب عيد الاضحى المبارك عن أحدث تهنئة لارسالها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء، حيث أن صور التهنئة تختصر الكثير من الكلمات والمعاني وتدخل السعادة على القلوب، كما أنها تزيل أي خلاف بين الأصدقاء وتزيد من المودة.
- شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد
- ياويلي قرب يومي والكل بيضحي بدبحي وبيدوق لحمي المرسل عن خروف العيد
- خروف مقدم على هجرة.. ليه لأن بلاد الغرب ماعندهمش عيد الاضحى
- إلى كل من يشكل جزء ” جميل ” في حياتي
- – كل عام و أنت بـ خير
- يا الله عسى هالعيد فيه الفرح زايد
- و يا الله عساه كل السنين بك عايد
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- لا تحلم إني أقولك :عيــد سعيـد
- لكن بقولك شي واحد
- أنت سعادة كل عيد
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- أروح وأرجع وأروح وكني آمتّر
- كل المسافات وعيوني في جوّالي
- من قالوا العيد قرّب صرت متوتر
- أخاف مايتصل ويعايد الغالي !
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- أقول في نفسي َ وانا أعايد النآس َ ..
- متى بشوفك ؟!
- و و تكمل أفرآح عيَديّ ..
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- هنيت نفسي فيك من قبل اهنيك
- بالعيد يا اجمل عيد من قبل عيدي
- للعيد فرحة وانت بعيون مغليك
- منك اجمل ايام الفرح تستزيدي
رسائل عيد الاضحي مضحكه :
- عيدك مبارك يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وأنت بعيد عن أحبابك .
- قلبي يبيك ودوم يشتريك وبنبضه وحبه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك كل عام وأنتم بخير .
- اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد .
- ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة، ليس لمن لبس الرقيق إنما العيد لمن عرف الطريق.
- أتمنى أكون أول المهنئون. يرسل تهنئه ويقول: مبروك الشهر على أحلى عيون.
- جعل الله فجر يوم عرفة لكم نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لك دعوة لا ترد ووهبك رزق لا يعد وفتح لك باب في الجنة لا يسد .
- من عادتك دايم على الطيب سباق واليوم ابي تسمح نرد معروفك .. نبعث تهاني العيد مع كل الأشواق والعيد الأكبر يوم نسعد بشوفتك .
- تيجي فجأة على بالي، وأضيع وينقلب حالي، تأكد مستحيل أرسل لأحد إذا مكان غالي ، كل عام وأنت بخير..
- باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير .
- ألا يا عقد من الماس ألا ياللي القمر جارك أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك .
- الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان ودي أقولك كل عام وأنت بخير وأنت قريب وأخذك بالأحضان .
- أحلى التهاني والورود لك يا سيدى الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي .
- يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء .