اعلان رؤية هلال ذي الحجة موعد وقفة عرفة

أعلن المرصد الفلكي في جامعة "المجمعة" بالسعودية، عن رؤية هلال شهر "ذي الحجة" اليوم الخميس في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير.

وأشار المرصد إلى أنه "بذلك يكون الجمعة 2 أغسطس، غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت العاشر من الشهر الجاري، وعيد الأضحى الأحد".

من جهة اخري اعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي، فيما قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.363.426 مليون حاج".