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نتنياهو يعقب على استشهاد منفذ عملية خانيونس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:56 - 01 اغسطس 2019
نتنياهو نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "إن قواتنا تقوم بتحركات كبيرة لمواجهة ايران، وحزب الله، والفصائل المسلحة بغزة".

ووصف نتنياهو ما يقوم به جيش الاحتلال من تحركات ومواجهات مع ايران وحزب الله وحماس بالحائط الحديدي لحماية "إسرائيل".

وقال نتنياهو خلال كلمة القاها اليوم الخميس في احياء ذكرى المتطرف "زئيف جابوتينسكي" في القدس: "ندافع عن أنفسنا باستمرار، وتمكنت قواتنا من تصفية فلسطينيا قرب الحدود غزة، وفي نفس الوقت نقاتل على الجبهة الشمالية، ونتحرك ضد إيران وحزب الله هذا هو الحائط الحديدي الذي اتحدث عنه"، على  حد زعمه.

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