ماذا بحث السيسي مع صهر ترامب المدلل؟!

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحثهما ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي وصل إلى القاهرة في جولة شملت الأردن والاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الرئيس السياسي على "قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة"، لافتاً إلى أنَّ حريص على "الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

وأضاف السيسي أن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد السيسي على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية "وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة".

من جهته، استعرض جاريد كوشنر الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيا للدفع قدما بجهود إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار في إطار تهيئة المنطقة لحالة من الهدوء والاستقرار.