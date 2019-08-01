مؤسسة بسمة أمل تطلق المخيم الصيفي الثامن لأطفال مرضى السرطان

نظمت مؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان في قطاع غزة مخيماً يحمل اسم المرحوم الدكتور إياد السراج الصيفي الثامن لأطفال مرضى السرطان وأهاليهم لمدة أسبوع واشتمل على أربع زوايا رئيسية زاوية الفن التشكيلي، والتعبير الأدبي، والألعاب، وزاوية المسرح.

وتخلل المخيم العديد من الأنشطة الترفيهية وورش العمل والفعاليات والألعاب الجماعية والفردية والمهارات الحياتية والأغاني الشعبية والتراثية والدبكة والمحاضرات التثقيفية الصحية والوطنية، واختتم اليوم الخميس الموافق 01/08/2019 في مقر المؤسسة بغزة.

ويأتي هذا المخيم في إطار تخفيف المعاناة والضغوط النفسية الواقعة على الأطفال وأهاليهم , وهو رسالة من المؤسسة لأطفال مرضى السرطان أننا معكم، نواصل الوقوف إلى جانبكم من كافة الجوانب ونواصل دعمكم في مشوار قهر الآلام.

يذكر أن الدكتور السراج، وافته المنية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاماً قضاها في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة، وأمضى حياته في تقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.

وكان للمرحوم دور كبير في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وفي تقديم الخدمات الصحية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومدافعا عن حقوق الإنسان، وكان مثالا ونموذجا للوطنية الصادقة وإن عمله وانجازه وما بناه من نموذج في الصحة النفسية وبرامج صحية أخرى.











