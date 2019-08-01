عشراوي: الامم المتحدة متقاعسة عن محاسبة المجرم

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن فشل الأمم المتحدة في إدراج "إسرائيل" بالقائمة السوداء رغم الضغط الذي مورس عليها من قبل منظمات وخبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان ومقررين خاصين للأمم المتحدة، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم.

وأشارت عشراوي في بيان صحفي لها، إلى أن "سجل إسرائيل الحافل والموثق في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لمئات الأطفال، وتعذيب وقتل وجرح ما يقرب من 2800 طفل فلسطيني في العام 2018".

واعتبرت، أن "مواصلة سياسة غض النظر عن الجرائم الإسرائيلية وعدم تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي يشجع القوة القائمة بالاحتلال على تصعيد انتهاكاتها المتعمدة تجاه أبناء شعبنا بمن فيه الاطفال وتعزز إفلاتها من العقاب".

ورأت عشراوي، أن "اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل الشراكة والتحالف الأمريكي الإسرائيلي المطلق لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل التعدي بشكل متعمد على القانون الدولي والدولي الإنساني، ويرفض بشكل معلن متطلبات السلام المعتمدة دوليا".