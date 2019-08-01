نائبة أمريكية: هناك فارق بين التنديد بالاحتلال ومعاداة السامية

أكدت المشرعة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى أن هناك فارق مبدئي بين التنديد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومعاداة السامية.

وقالت أوكاسيو كورتيز لإذاعة HOT97 في نيويورك الثلاثاء الماضي إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشبه كثيرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت: "اليمين يتطلع إلى تقديم فكرة بأنه إذا شاركت في انتقاد السياسات الإسرائيلية فإنك معاد للسامية، لكن ذلك أبعد ما يكون من الحقيقة".

وأضافت أن انتقادات ترامب لها لا تجعلها معادية لأمريكا، وانتقاد الاحتلال لا يجعل أي أحد معاديا للإسرائيليين، وتابعت: "ذلك لا يعني أنك معارض لوجود الشعب، بل أنك تؤمن بحقوق الإنسان وضمان مساواة حقوق الإنسان التي يتمتع بها الفلسطينيون والإسرائيليون، وهناك كثير من الأمور المقلقة".

وتعبير كورتيز من بين أربع مشرعات ديمقراطيات من أصول أجنبية هاجمهن ترامب الشهر الماضي على مواقفهن المعارضة لسياسات إدارته و"إسرائيل"، مطالبا إياهن بالاعتذار من حكومة الاحتلال.