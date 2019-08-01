كوشنير يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي

من المقرر أن يلتقي جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، في القاهرة.

وكان كوشنير قد وصل اليوم الخميس إلى العاصمة المصرية القاهرة قادما من "إسرائيل" في إطار جولته للمنطقة، لبحث تطبيق خطة "صفقة القرن" وفق ما أوردته الاذاعة الإسرائيلية العامة.

وكان كوشنر وجيسون غرينبلات موفد الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط قد اجتمعا أمس في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحثا معه خطة السلام الأمريكية، كما شارك في الاجتماع المبعوث الأمريكي لإيران وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وسفير إسرائيل في واشنطن رون درمر، بحسب الاذاعة.

يذكر أن كوشنر هو معد ومخطط صفقة القرن، لتصفية القضية الفلسطينية، والتي بدأ تطبيقها بعد مؤتمر البحرين الذي عقد الشهر الماضي لتقديم مشاريع اقتصادية للفلسطينيين مقابل التخلي عن الأراضي والمقدسات.