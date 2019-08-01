الخليل: الاحتلال يستدعي عائلة الطفلة ملاك سدر للتحقيق

سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليلة الأربعاء والخميس الماضي، بلاغاً لعائلة الطفلة ملاك شادي سدر للتحقيق معها، وذلك بعد اقتحام منزلهم في مدينة الخليل في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الطفلة ملاك سدر (8أعوام)، في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، موضحاً بأنه تم تسليم الأسرة بلاغاً يستدعي التحقيق مع ملاك، بتهمة مضايقة المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت والد الطفل المقدسي محمد عليان (5أعوام)، بلاغاً للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة على المركبات وغيره من الاطفال، مما آثار موجة غضب واسعة لدى الفلسطينيين، معتبرين بأنه ذلك مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية.