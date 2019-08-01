ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد اعتقال الطفل عليان

الخليل: الاحتلال يستدعي عائلة الطفلة ملاك سدر للتحقيق

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 17:19 - 01 اغسطس 2019
اعتقال الطفلة ملاك سدر اعتقال الطفلة ملاك سدر
جوال
مشاركة

سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليلة الأربعاء والخميس الماضي، بلاغاً لعائلة الطفلة ملاك شادي سدر للتحقيق معها، وذلك بعد اقتحام منزلهم في مدينة الخليل في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الطفلة ملاك سدر (8أعوام)، في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، موضحاً بأنه تم تسليم الأسرة بلاغاً يستدعي التحقيق مع ملاك، بتهمة مضايقة المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت والد الطفل المقدسي محمد عليان (5أعوام)، بلاغاً للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة على المركبات وغيره من الاطفال، مما آثار موجة غضب واسعة لدى الفلسطينيين، معتبرين بأنه ذلك مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات