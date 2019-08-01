انخفاض اسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار إلى أعلى مستوى في 26 شهرًا.

يأتي ذلك بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة للمرة الأولى خلال 10 أعوام، لكنه بدد التوقعات بتخفيضات أخرى في المستقبل، مما دفع الدولار للصعود.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1404.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 يوليو عند 1402.15 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.5 بالمئة إلى 1404.90 دولار للأوقية.

وبعد تصريحات المركزي الأميركي، صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ مايو 2017، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب لثالث شهر على التوالي في يوليو، وبلغ أعلى مستوى في 6 أعوام عند 1452.60 دولار للأوقية في 19 يوليو.