مركز صدى يوثق انتهاكات "فيسبوك" بحق المحتوى الفلسطيني

وثّق مركز صدى سوشال خلال شهر يوليو ٢٣ انتهاكاً متنوعاً ما بين حذف الصفحات والحسابات الشخصية والحظر المؤقت وحذف المنشورات، تحت ذرائع واهية للمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر "فيسبوك" الانتهاكات بـ ٢١ انتهاكاً كان أبرزها: حذف صفحة مخيمات طلائع التحرير، حذف صفحة فلسطين بين يديك، حجب صفحة ٤٨ الإخبارية، حجب صفحة فلسطين بوست، حذف صفحة كلنا ولادك التضامنية مع الشيخ حسن يوسف، حجب صفحة الضفة برس، حجب صفحة مراح رباح الحدث، حجب صفحة تقوع الحدث، حذف منشورات صفحة كرمول، حذف منشورات وكالة الرأي، وحذف حساب الصحفي عبد الرؤوف خضر.

كما رصد المركز عمليا حظر مؤقت وحذف منشورات لعدد من الصحفيين والنشطاء كان أبرزهم: الصحفي بشرى الطويل، والصحفي سامي الساعي، والصحفي محمد الداية، والصحفي حسن اصليح، الناشط سامح مناصرة، الصحفي محمود بسام، الناشط علي قراقع.

في حين قامت إدارة تطبيق الواتساب بحظر رقم شبكة قدس الاخبارية للمرة ٢٢ على التوالي.