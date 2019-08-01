الطيران "الإسرائيلي" يقصف هدفا في القنيطرة السورية

استهدف سلاح الجو "الإسرائيلي" اليوم الخميس، هدفاً في ريف بلدة القنيطرة السورية بصاروخ واحد على الأقل، ما خلف أضرار مادية في محيط القصف، ولا إصابات بشرية.

وأفادت وكالة الانباء السورية، بأن طيران الاحتلال استهدف بصاروخ واحد، على هدف في تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي، مخلفاً أضرار مادية جسيمة بالمكان.

وأشارت وكالة سانا، إلى أنه لم يسفر الاستهداف عن وقوع خسائر بشرية.

وفي السياق، رفض المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي"، التعليق على تقارير سورية تفيد بتعرض بلدة القنيطرة، لغارات من سلاح الجو التابع للاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته السافرة على عدة أهداف مدنية وعسكرية سورية، طوال الأعوام الماضية، بزعم نقل أسلحة إيرانية إلى المقاومة اللبنانية، وكذلك إطلاق صواريخ على الجولان المحتل من الأراضي السورية.