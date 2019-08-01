إطلاق نار على قوة "إسرائيلية" قرب مستوطنة حومش جنوب جنين

زعم الاعلام العبري، أن فلسطينيًا أطلق النار على قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، إلى الجنوب من مدينة جنين (شمال الضفة الغربية).

ووفق موقع "ريشت كان" العبري، إن فلسطينيًا أطلق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حومش"؛ دون وقوع إصابات،

وقالت القناة العبرية السابعة إن "الفلسطيني الذي أطلق النار تجاه قوة للجيش، قرب مستوطنة حومش، كان يستقل دراجة نارية".

و"حومش" مستوطنة إسرائيلية مُخلاة وأقيمت على أراضٍ فلسطينية جنوبي مدينة جنين، ودائمًا ما يتم اقتحامها من قبل المستوطنين تمهيدًا على ما يبدو للعودة إليها. وتتواجد في المنطقة قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وتوفر الحماية للمستوطنين.

وكان الاحتلال، قد أخلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية عام 2005 ضمن خطة فك الارتباط التي طبقها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، بالانسحاب من قطاع غزة وبعض المستوطنات في شمالي الضفة الغربية؛ "صانور أو "ترسلة" جنوبي شرق جنين، "حومش" جنوبي جنين، "كاديم" و"جانيم" شرقي جنين.

وقد شهدت ذات المنطقة عدة "هجمات" فلسطينية؛ سواء بالحجارة أو إطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة "مولوتوف" تجاه أهداف تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين.