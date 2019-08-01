وزارة الصحة تخطط لإنشاء قسم خاص لصحة المراهقة

قالت وزارة الصحة إنها تُخطط لإنشاء قسم خاص لصحة المراهقة داخل الوزارة وابتعاث كوادر لدراسة صحة المراهقة ومأسستها.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال حفل إطلاق الائتلاف الفلسطيني لصحة الخميس إن إنشاء هذا القسم سيمكننا من تحقيق الارتقاء بالصحة العامة لليافعين واليافعات، ودعم صحتهم الإنجابية والجنسية، وإكسابهم المعارف والسلوكيات الحياتية الايجابية التي تمكنهم من تعزيز روح المبادرة والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وأكدت أهمية إطلاق الائتلاف الفلسطيني لصحة المراهقة والذي يعنى بأهم شريحة في المجتمع الفلسطيني، والذين يمرون بأوقات حرجة في سنهم، وظروف اجتماعية ونفسية واقتصادية وفكرية صعبة.

وأوضحت أن مئات المراهقين عانوا من ويلات الاحتلال، فمنهم من استشهد أو أصيب أو أسر أو تعرض لإعاقة نفسية أو جسدية بسبب الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المواطنين العزل، فكل هذه الظروف تضع على عاتقنا جميعاً تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لدعم ومساندة أبنائنا صحيا وبدنيا وعلميا وثقافيا ووطنيا والعبور بهم من مرحلة المراهقة الصعبة الى مرحلة الشباب بأمان.