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الاحتلال يحكم بالسجن 25 عاما على الأسير عمار حماد

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:08 - 01 اغسطس 2019
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أصدرت محكمة سالم حكماً نهائياً بحق الأسير عمار ياسر حماد(25عاماً) من سكان قلقيلية يقضي بالسجن الفعلي مدة 29 شهراً.

مكتب إعلام الأسرى أفاد أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حماد بتاريخ 20/11/2017، بعد اقتحام منزل والده الأسير المحرر ياسر حماد وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمة الانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة في نشاطات معادية للاحتلال.

وأضاف إعلام الأسرى أنه وبعد تأجيل محاكمة الأسير حماد أكثر من 10 مرات أصدرت محكمة الاحتلال بالأمس حكماً بالسجن لمدة 29 شهراً بحقه، وقد أمضى 20 شهراً منها حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يحرم والده من زيارته منذ اعتقاله بحجه أنه كان معتقل سابق، حيث كان أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.

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