مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر عن مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2019 وذلك يوم الأحد الموافق 28 يوليو، حيث بدأت المرحلة الأولي من التنسيق يوم الأحد الماضي الموافق 21 يوليو واستمرت حتى يوم أمس الجمعة الموافق 26 يوليو.

كما ويبحث قطاع كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إضافة إلى أولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2019،من أجل الالتحاق بالجامعات المختلفة، للارتقاء وتحسين المستوى العلمي، والحصول على فرصة عمل أفضل بعد إنهاء دراستهم الجامعية.

شهدت الجامعات المصرية ، ارتفاع الاسعار من مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2019 ليكون ضاغط أخر على الأسرة المصرية التي بها طلاب من الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، حيث شهدت المصروفات زيادة ملحوظة بجميع الجامعات الخاصة، حيث وصلت في بعض الكليات إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

مصروفات الجامعات الخاصة 2019

جامعة المستقبل:

بلغت كلية الصيدلة بجامعة المستقبل الخاصة 47 ألف جنيه،

الأسنان 60 ألف جنيه

كلية التجارة إلى 30 ألف جنيه

الاقتصاد والعلوم السياسية 30 ألف جنيه

كلية الحاسبات 30 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الفرنسية (مصريين):

كلية الهندسة 50,000 جنيه مصري

كلية الإدارة ونظم المعلومات 45,000 جنيه مصري

كلية اللغات التطبيقية 45,000 جنيه مصري

وتعتبر جامعة بدر من الجامعات التي يبحث عنها العديد من الطلاب ووصلت كلية طب الفم والأسنان إلى 51 ألف جنيه، كلية الصيدلة الدوائية بمصروفات 44 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي بمصروفات 37 ألف جنيه، كلية التمريض بمصروفات 22 ألف جنيه، كلية الإدارة والعلوم المالية بمصروفات 32 ألف جنيه، كلية الهندسة جميع التخصصات بمصروفات 32 ألف جنيه، كلية الفنون التطبيقية بمصروفات 34 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة بمصروفات 27 ألف جنيه.