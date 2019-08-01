حالة الطقس فى مصر اليوم وخلال الثلاثة ايام القادمة 2019

اوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم في مصر، ان غدًا الجمعة، سيسود مصر طقس معتدل على السواحل الشمالية، وطقس حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا.

كما واضاف الخبراء، ان الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر المتوسط.

اما بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجة الحرارة المتوقعة غدا ستكون في القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، اما الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وستكون الحرارة في سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.