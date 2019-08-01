موعد اعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية، امس الاربعاء، عن دليل نسب القبول الدور الاول / قبول عام، في الجامعات السودانية، مشيرة الى إجراءات خاصة بعملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية للعام الدراسي 2019-2020.

كما ويسعى كافة الطلاب إلى التعرف على نتائج القبول بالجامعات السودانية 2019، وذلك بالانتقال إلى إحدى الجامعات ذات المستوى التعليمي المميز مثل:" جامعة الخرطوم، جامعة امدرمان، جامعة السودان، جامعة الجزيرة، جامعة شندي، جامعة وادي النيل".

وأعلنت مؤسسات التعليم العالي عن أسس وضوابط الترشيح قبل إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2019، ومن أبرزها:" أنه يتم الترشيح بناءً على ترتيب الرغبات، وتقوم الإدارة بفرز وتعديل الرغبات المسجلة، وعن شروط القبول العام فإنها تتمثّل في ضرورة النجاح في المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تكون من نفس عام التقديم، فضلاً عن أن القبول للبكالوريوس يتم بناءً على النسـبة المئوية والنجاح في القسم الأكاديمي وخصوصًا في المواد الأربع الإجبارية".

واكدت الوزارة، انها ستعلن عن نتائج القبول للجامعات السودانية، مطلع شهر أغسطس، كما وسيتم اعتمادها من جانب الوزير بالقاعة الدولية للمؤتمرات بمباني الوزارة والذي يعلن نسب القبول والتخصصات المتاحة والحدود الدنيا في كل تخصص دراسي .