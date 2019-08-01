موعد مباريات بطولة غرب اسيا 2019

انطلقت مباريات بطولة غرب اسيا 2019، ضمن النسخة التاسعة لها، يوم 30 تموز 2019 حتى 14 أغسطس من الشهر المقبل، على أرض العراق، وبدأت البطولة بافتتاح منتخب العراق ولبنان بعد القرعة التي أجريت في بغداد.

كما واوضحت اللجنة المنظمة للبطولة، ان كافة المباريات ستقام على ملعب كربلاء الدولي، بالنسبة للمجموعة الأولى، وملعب فرانسو حريري الأوليمبي للمجموعة الثانية.

وأشارت اللجنة الى الأساس الذي تُقام عليه البطولة، وهو أن الفريقين الحاصلين على المركز الأول من كل مجموعة، سوف يخوضا المباراة النهائية بشكل مباشر، على ستاد كربلاء، على أن يتم استكمال المسيرة التعاونية بين كل من الشركة العامة للسكك الحديد العراقية ووزارة الشباب والرياضة لنقل المشجعين.

اما عن جدول مباريات كأس غرب اسيا 2019 هو كالتالي :