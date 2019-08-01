شروط تسجيل المساعدات في جمعية الاحسان الخيرية الاماراتية

اعلنت جمعية الاحسان الخيرية، في الامارات، عن فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المساعدة وذلك عبر موقعها على الانترنت جمعية الاحسان الخيرية .

وضعت الجمعية مجموعة من الشروط للتسجيل لتلقي طلبات المساعدة وهي كالتالي:

التسجيل مفتوح فقط للمقيمين في إمارتي عجمان و رأس الخيمة من خلال الرابط التالى .

لا بد من وجود هوية سارية المفعول لدى المتقدم للمساعدة

لا يمكن التقديم على مساعدة إلا بعد مرور 11 شهر على الأقل للمساعدات المالية أو 6 أشهر للمساعدات الطبية

سيتم قبول الطلبات التي تستوفي شروط التسجيل بالجمعية فقط

ومن الجدير ذكره، ان جمعية الإحسان الخيرية تأسست عام 1990م، بجهود فردية، وتم إشهارها رسمياً في مرحلتها الثانية في عام 1998م بإمارة عجمان تحت اسم "مركز الإحسان الخيري" بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

تهدف الجمعية الخيرية الى الإرتقاء بالعمل المؤسسي وتفعيل آلياته وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث، وايضا تنمية الموارد المالية لتحقيق متطلبات الأعمال الإنسانية والخيرية والإجتماعية، كما وتهدف الى تقديم المساعدات المالية والعينية لمختلف الحالات الإجتماعية المحتاجة وفقاً لمعايير الجودة والتميز، وإنشاء وإدارة المشاريع التنموية والوقفية بما يحقق الإستدامة المجتمعية، وتقديم الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية للمحتاجين بما يحقق الإستدامة والإكتفاء الذاتي.