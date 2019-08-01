كوهين: ضم المنطقة C سيؤدي لـ"حمام دم"

حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يورام كوهين، من مخطط ضم المنطقة C في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل"، الذي يعلن وزراء وأعضاء كنيست تأييدهم لخطوة كهذه.

وقال كوهين في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إن ضم هذه المنطقة لإسرائيل سيقود إلى "حمام دم لا ضرورة له".

وأضاف كوهين أنه "ينبغي التوجه إلى خطوات لتقليص الاحتلال في (الضفة الغربية)، تحسين المواصلات، تحسين العمل، وكذلك نقل مناطق من المنطقة B إلى المنطقة A" التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.

ويذكر أن المنطقة B تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية "إسرائيلية"، بينما المنطقة C، التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، تخضع لسيطرة "إسرائيلية" كاملة، بموجب اتفاق أوسلو.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، على مخطط لبناء 6000 وحدة سكنية في مستوطنات هذه المنطقة، و700 وحدة سكنية للفلسطينيين.