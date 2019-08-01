100 معتقل اداري في تموز المنصرم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت مائة أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر تموز المنصر.

وأوضحت الهيئة أن عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 530 معتقلا.

يذكر ان تسعة أسرى في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام ، أقدمهم محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، منذ (29) يوماَ.

ومنذ مطلع عام 2019، ارتفعت أعداد الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل فردي، مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد أعداد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من سلطات الاحتلال، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون قضوا سنوات في الاعتقال الإداري.