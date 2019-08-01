شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي 2019 في العراق

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، مساء امس الاربعاء، عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2019، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي في مقر الوزارة .

وطالب العديد من التلاميذ في مختلف المحافظات العراقية السيد الدكتور “قصي السهيل” وزير التربية، بأن يعمل علي إعطاء أبناءه الطلاب عشرة درجات ليزيدوا من درجاتهم ويتمكنوا من رفع نسبة النجاح وعدم أداء امتحانات الدور الثاني، ولكن تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2019 رسمياً ولم يحصل الطلاب علي درجات إضافية بعد.

ونرفق إليكم خلال التقرير التالي رابط وزارة التربية العراقية السادس الاعدادي، وكذلك رابط قناة التلغرام للاستعلام بكل سهولة عن أسمائكم ضمن كشوف الأسماء.

ومن الجدير ذكره، قام الطلاب في كافة المحافظات العراقية بالانتهاء من أداء الامتحانات المقررة للعام الدراسي 2018/2019، وظهرت نتيجة الثالث المتوسط، والتعليم الابتدائي خلال الفترة الماضية، وتم الاعلان امس عبر موقع وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2019 في جموع المحافظات، بداية من الرصافة الأولي، والثانية، والثالثة، والكرخ، وديالي، وبابل، وكركوك، وميثان، وأربيل، وصلاح الدين، والقادسية، وجميع المحافظات .

صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق أن عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات للصف السادس إعدادي تخطي 825 ألف طالب وطالبة عبر مختلف المديريات.

ملف النتائج كامل من هنا