ماذا يعني تشكيل مجلس تنسيقي أعلى للعدالة ؟

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى عيسى أبو شرار اليوم الخميس، ان قرار تشكيل مجلس تنسيقي أعلى للعدالة يهدف للتنسيق بين مختلف القطاعات ولتنظيم التعاون والتكامل بينها، اضافةً الى عدم حدوث تنازع على الاتفاقات والصلاحيات وتوطيد علاقة هذه القطاعات بالقوى الاخرى سيما مع المانحين الدوليين.

وقال أبو شرار لصوت فلسطين تابعته وكالة "فلسطين اليوم" ان المجلس سيقوم بدراسة كيفية صرف التمويل الذي يقدم للسلطة الوطنية من الدول المانحة وتوزيعه على الوزارات المختلفة ضمن قطاعات، لافتا إلى العمل على تنظيم هذه المنح وتحديد العلاقة مع المانحين وتنظيم حصة المنح لهذه القطاعات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر ، أمس الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ويهدف المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الى تعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الاساسي والمعايير الدولية، وسيعمل على دراسة مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها والعمل على تذليلها.