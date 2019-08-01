اسعار الذهب اليوم الخميس في الاسواق المصرية

تشهد أسعار الذهب، اليوم الخميس، في مصر حالة من التذبذب، حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى، كما وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 653 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة.

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

فيما يلي اسعار الذهب اليوم الخميس في مصر: