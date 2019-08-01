اسعار الدواجن فى مصر

تشهد اسعار الدواجن، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا، مما يطرأ على ذلك تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، وذلك بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس التالي :

لحم أبيض سعر الكيلو 24.00 جنيه

لحم ساسو سعر الكيلو 34.00 جنيه

لحم بلدي سعر الكيلو 36.00 جنيه

لحم امهات سعر الكيلو 20.00 جنيه

بط بكيني عمر يوم من 03.80 جنيه إلى04.00 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم من 11.50 جنيه إلى 12.00 جنيه

بط مولارد عمر يوم من 12.50 جنيه إلى13.00 جنيه

كتكوت أبيض عمر يوم من 04.50 جنيه إلى04.75 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم من 03.75 جنيه إلى04.00 جنيه

كتكوت بلدي عمر يوم من 03.75 جنيه إلى 04.00 جنيه

بيض أحمر سعر الكرتونه يتراوح من 34.00 جنيه إلى34.50 جنيه

بيض أبيض سعر الكرتونه من 32.00 جنيه إلى32.50 جنيه

بيض بلدي سعر الكرتونه من 35.00 جنيه 35.50 جنيه

ويلجأ الكثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.

تختلف الأسعار في المدن عن الريف، وغالبا ما يهتم أهل الريف المصري بتربية الدواجن الصغيرة وتسمينها، على اعتقاد أنها أوفر ماديا من شراء الطيور جاهزة للذبح أو مذبوحة وجاهزة للطهي مباشرة.